أخبار السعودية.. دراسة تلقيح الجرعة الثانية بتطعيم مختلف..ومعايير اختيار الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال 7 أيام، مشيرة إلى أن 3 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات، وإلى التفاصيل:

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط، وأكد التحالف أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

«الصحة»: ندرس إعطاء جرعة لقاح كورونا الثانية من نوع مختلف

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات وتطورات فيروس كورونا، إن الوزارة تدرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاحات كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى، مشيرًا إلى أنه عند اعتماد ذلك سيتم إعلانه في حينه.

وكيل «الصحة»: الاعتماد الطارئ للقاح كورونا ليس أمرًا جديدًا

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن الاعتماد الطارئ للقاحات «كورونا المستجد» ليس بدعة جديدة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء تم في مكافحة فيروسات أخرى، وأشار إلى أن الاعتماد الطارئ مرحلة من مراحل اعتماد الأدوية واللقاحات تفرضها الطوارئ.

3 مناطق تتصدر مخالفات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

قالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت خلال المدة من 3/11/1442هـ وحتى 9/11/1442هـ، 18 ألفًا و394 مخالفة، وأوضحت الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1516) مخالفة.

«البيئة»: منع دخول شحنات الخضراوات والفواكه للمملكة إلا بإذن مسبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، جاء ذلك خدمة ترخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة.

«النيابة»: غرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة قتل الكائنات الفطرية

حذّرت النيابة العامة، الأحد، من قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، مشددة على أن عقوبة تلك المخالفات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.

«الحج»: اختيار الحجاج عبر النظام والمعايير الصحية.. وليس الأسبقية

قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، إن اختيار الحجاج لهذا العام الاستثنائي سيكون عبر النظام والمعايير الصحية، وليس الأسبقية في الحجز، وأضاف أن عدد المسجلين لطلبات الحج من خلال المسار الإلكتروني بلغ 500 ألف طلب من المقيمين داخل المملكة والممثلين من 150 جنسية بالإضافة للمواطنين.

«الداخلية» تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين «لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود»، بالاتصال على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن العقوبات تتضمن -كذلك- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، مؤكدة أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

«الأمن العام»: حملات لضبط وتعقب المخالفين للأنظمة

أكد متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ أن هناك حملات لضبط وتعقب المخالفين للأنظمة بشكلٍ عام، بينهم المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على جميع مناطق المملكة، وأوضح أن الآلية التي يعمل بها الأمن العام على تنفيذ هذه الحملات هي بواسطة اللجان الأمنية الدائمة في شرط المناطق والتي يرأسها عادة مديرو شرطة المناطق ويشترك بها عدد من الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والعقوبات.

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