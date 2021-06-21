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اعتقلت الاستخبارات العراقية اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي البلاد، بحسب ما ذكر مصدر أمني عراقي اليوم (الأحد).
وبيّن المصدر أن الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بعد استهداف قاعدة عين الأسد ظهر اليوم بصاروخ كاتيوشا، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلقيها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في العراق.
الاستخبارات العراقية تعتقل عنصرين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-20
اعتقلت الاستخبارات العراقية اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي البلاد، بحسب ما ذكر مصدر أمني عراقي اليوم (الأحد).
وبيّن المصدر أن الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بعد استهداف قاعدة عين الأسد ظهر اليوم بصاروخ كاتيوشا، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلقيها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في العراق.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:45 PM
شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بمتابعة من قيادات رفيعة
اعتقلت الاستخبارات العراقية اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي البلاد، بحسب ما ذكر مصدر أمني عراقي اليوم (الأحد).
وبيّن المصدر أن الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بعد استهداف قاعدة عين الأسد ظهر اليوم بصاروخ كاتيوشا، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلقيها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في العراق.
، الاستخبارات العراقية تعتقل عنصرين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد ،
المصدر : الخليج 365
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