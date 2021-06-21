شكرا لمتابعة خبر عن غلق قاعة أفراح في جازان لمخالفة الاحترازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت أمانة منطقة جازان، اليوم الاثنين، أنه بالتنسيق مع الدوريات الأمنية، تم إغلاق قاعة أفراح مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق جاء لمخالفة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية لنشاط قاعات الأفراح وممارسة النشاط.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا على معاقبة من يخالف التعليمات بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.