«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب ممطرة وغبار على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، الإثنين، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد في تقريره لطقس الإثنين، إن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع الأرصاد تأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، ذكر مركز الأرصاد بأن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.