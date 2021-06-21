شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19» بالمملكة خلال أسبوع، عن 18394 مخالفة للفترة من 3 / 11 / 1442هـ حتى 9 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 6087، تلتها المنطقة الشرقية بـ2766 ثم منطقة مكة المكرمة 2333، ومنطقة المدينة المنورة 1516، ومنطقة القصيم 1293، ومنطقة الجوف 1078، ومنطقة الحدود الشمالية 850، ومنطقة تبوك 845، ومنطقة حائل 804، ومنطقة الباحة 383، ومنطقة نجران 193، ومنطقة عسير 178، ومنطقة جازان 68.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.