شكرا لقرائتكم خبر عن أغلبها غير مؤثر.. «الصحة» تتابع متحورات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن متحورات فيروس كورونا «كوفيد 19»، متوقعة، وتحدث بشكل مستمر ومتكرر في غالب الفيروسات، مشيرا إلى أن أغلب المتحورات غير مؤثرة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات الفيروس أمس، أنه خلال العام الجاري تم رصد الكثير من المتحورات وعدد محدود منها يتم مراقبته بحذر، مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات والوصول إلى المناعة المجتمعية للوقاية من أضرار الفيروس والتصدي للمتحورات.

وأوضح أن العالم لا يزال يرصد الحالات المؤكدة للفيروس في جميع دول العالم والأعداد تجاوزت 179 مليون إصابة وحالات التعافي وصلت إلى 163 مليون حالة تعاف، فيما بلغت أعداد الوفيات قرابة 3.8 مليون حالة وفاة حول العالم، مشيرا إلى أن الدول تمر بمستويات متفاوتة مع الجائحة.

وبين «العبدالعالي»، أن اللجان الوطنية في دول العالم مختلفة في طريقة تفاعلها، والأهم تفاعل الجميع حتى يتم الاستقرار عالميا ومواجهة الجائحة بالتحصين، والمملكة حرصت منذ البداية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وجعلت صحة الإنسان أولوية.

وحول المؤشرات الوبائية في المملكة، قال: هناك رصد لمتغيرات في المنحنى وهو في ثبات خلال الأسابيع الماضية واستقرار في معظم مدن ومحافظات المملكة، داعيا إلى الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية والإقبال على أخذ اللقاحات والتي سنتجاوز بها الجائحة بإذن الله، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة تواكب المنحنى العام للحالات المؤكدة.

وأشار إلى أن عدد اللقاحات المعطاة حتى الآن قرابة 16.5 مليون جرعة، لافتا إلى أن الأطفال عرضة للإصابة بفيروس كورونا وبأعراض منها ارتفاع درجات الحرارة والتهاب في الجهاز التنفسي، ومن الأهمية المسارعة بنقل الطفل إلى عيادات تطمن لتقييم الوضع الصحي العام للطفل للتأكد من سلامته وتطبيق الإجراءات الخاصة بذلك لضمان تجاوز المرحلة بسلام على الجميع، مشيرا إلى أن ما يطبق على الكبار من إجراءات العزل وغيرها في حال الإصابة يتم تطبيقه على الأطفال.

وحول اختلاف الجرعتين من لقاحات كورونا، أوضح «العبدالعالي»، أن الدراسات أثبتت فاعليه ذلك في العديد من دول العالم والمملكة تتابع ذلك، مشيرا إلى توافر لقاحات استرازينيكا في المملكة وما زالت تقدم الجرعات لمستحقيها.

وأعلن «العبدالعالي»، تسجيل 1079 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (474191) حالة، من بينها 10896 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1516 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى 455618 حالة بإضافة 1214 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7677 حالة بإضافة 14 وفاة جديدة.