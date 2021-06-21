شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع سفيراليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض، أمس، سفير اليابان لدى المملكة فوميو ايواي.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

ونوّه السفير الياباني بمشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية المميزة التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

كما التقى د. الربيعة بمقر المركز في الرياض، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان.