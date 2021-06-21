شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يدشن جمعية «دماؤنا صدقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، أمس، جمعية «دماؤنا صدقة»، وإطلاق حملة التبرع بالدم «اليوم نحييها».

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية مازن أحمد الشابحي وأعضاء مجلس الجمعية. واستمع إلى شرح عن الجمعية التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم الطوعي لدى المجتمع للإسهام في إنقاذ الأرواح. ونوه بإنشاء الجمعية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. بعد ذلك تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.