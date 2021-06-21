شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واكبت المملكة التطورات والتقنيات الحديثة في مجال المسح البحري «الهايدروغرافي»، مشارِكةً دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري، الذي اعتمدته الأمم المتحدة ويوافق الـ 21 يونيو من كل عام، بهدف تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري وخاصة في مناطق الموانئ الدولية والبحرية المحمية، وتكثيف الجهود في هذا الجانب.

وتضم المنظمة الدولية للمسح البحري في عضويتها إلى جانب المملكة العربية السعودية عددا كبيرا من دول العالم، وتعمل على تنسيق أنشطة مكاتب المساحة البحرية الوطنية، وتنظيم وتنسيق الخرائط البحرية والوثائق المتعلقة بها، واختيار الطرق الفعالة والمعتمدة في إنجاز واستخدام مشاريع المساحة البحرية وتطويرها، والأساليب الفنية المستخدمة في مجال علوم البحار.

وتتعاون المملكة مع المنظمات والهيئات لتوفير الخرائط والمعلومات البحرية لتسهيل الملاحة ووصول الموانئ، والمحافظة على سلامة الملاحة في المناطق البحرية، مع تكثيف أنشطة المسح البحري في ظل الوعي العام باستثمار الجهود في جذب الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية لتنفيذ مهامها وأخذ المسح البحري نصيبه من العناية باستقطاب الخبرات العالية.

ووفقا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية فإن المساحة البحرية «الهيدروغرافيا» هي فرع من العلوم التطبيقية التي تتناول قياس ووصف الخصائص الطبيعية للمحيطات والبحار والمناطق الساحلية والبحيرات والأنهار، إضافة إلى دراسة التغيرات المتوقعة على مدار الزمن على أن يكون الغرض الأساسي من ذلك هو سلامة الملاحة البحرية ودعم جميع الأنشطة البحرية الأخرى بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والدفاع والبحث العلمي وحماية البيئة.