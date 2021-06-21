شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تدعو للإبلاغ عن مخالفي الإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين والمقيمين، إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين «لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود»، وذلك بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم 999 لجميع مناطق المملكة. وأكدت الوزارة، أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال، لكلّ من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، كما تُصَادَرُ وسيلة النقل والسكن المستخدمان للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، وتُعد تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.