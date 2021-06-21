شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مساكن عمالة غير مرخصة.. وتوجيه إنذارات واجبة التعديل والان نبدء بالتفاصيل
يُذكر أن هذه اللجنة تعمل وفق آلية عمل محددة، وتضم 19 معيارًا صحيًا في تقييم الإجراءات الاحترازية الصحية بمساكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي الفيروس، وتتشكل اللجنة من جهات حكومية عدة، هي «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب عمل الخبر - وزارة الداخلية ممثلة بشرطة الخبر / الضبط الإداري - وزارة البلدية والشؤون القروية ممثلة ببلدية الخبر - وزارة الصحة ممثلة بـ صحة الشرقية»، وتعمل في إطار التكامل والتعاون المشترك، وصولًا للأهداف المنشودة؛ لاجتياز هذه المرحلة التي تمر بها الدولة بنجاح.
ويُذكر أن الجهات المختصة أمهلت المنشآت شهرين 5-6 حتى يتسنى لهم الحصول على الترخيص السكني، وبدأت اللجنة برصد وإيقاع العقوبات من شهر 07/ 1442، وبإمكان المنشأة الحصول على الترخيص من موقع «بلدي»، التابع لوزارة البلدية والشؤون القروية، ووجب على المنشأة التي لديها 20 عاملًا فأكثر قاطنين بمسكن واحد.