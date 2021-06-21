شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 21 منشأة مخالفة لـ «تدابير كورونا» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 21 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن حملة مكثفة تشنها البلدية في المنطقة المركزية وسط المدينة، وتستهدف المنشآت التجارية والغذائية ومتابعة الباعة الجائلين من العمالة المخالفة، وذلك بمشاركة مكتب العمل بالدمام وشعبة الأمن الوقائي. وتواصل البلدية جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.