شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 983 شهادة امتثال ومخالفة احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت بلدية غرب الدمام 983 شهادة امتثال ومخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها الرقابية لمنع انتشار فيروس « كورونا ».

وأوضح رئيس البلدية م. فيصل القحطاني، أن إدارتي صحة البيئة والأسواق كثفتا جهودهما الرقابية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج مكاني وزمني لتوزيع مراقبي البلدية والمتطوعين من الإداريين على المنشآت الغذائية والتجارية في فترتين؛ صباحية ومسائية، للتأكد من امتثال المنشآت للبروتوكولات الاحترازية لمنع انتشار ‫فيروس «كورونا».

وشدد على جميع أصحاب المنشآت بالتقيد بالإجراءات، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات في حق المخالفين، داعيًا لتعاون المواطنين والمقيمين عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز «940».