- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: سحب رعدية وغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21
وتوقع الأرصاد تأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.
توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: سحب رعدية وغبار
رياح وأتربة على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.
طقس اليوم:
وتوقع مركز الأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، الاثنين، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
ولفت المركز إلى أن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
عوالق ترابية:
وتوقع الأرصاد تأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.
شارك الخبر