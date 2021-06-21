استمرار مناورات مخالب الصقر 4 بين القوات البرية السعودية والقوات الأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

تستمر مناورات تمرين “مخالب الصقر” بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.

هدف التمرين:

ويأتي هذا التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.



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