شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية: مقطع سلخ الوعل في بلجرشي يبدو قديمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أوضح مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق، أن المقطع المتداول لذبح وسخل أحد الوعول البرية في بلجرشي، يبدو قديمًا.

وقال البوق: "المقطع أحيل لوحدة الجرائم الإلكترونية، ومن ثم تتم إحالته للنيابة العامة والأمن البيئي، وإلى الآن يبدو أن المقطع قديم، ولكن نتحقق من كل المخالفات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعًا متداول، أظهر قيام شخص بذبح وسلخ وعل بري، جرى تداوله على نطاق واسع عقب إطلاق 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران ببلجرشي في منطقة الباحة.

يذكر إمارة منطقة الباحة توعدت، أمس الأحد، جميع العابثين بمقدرات الحياة الفطرية بالملاحقة والعقاب الرادع، محذرة من الصيد الجائر والقتل المتعمد للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.