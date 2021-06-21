شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. جون باغانو: مطار مشروع البحر الأحمر سيُفتح جزئيًا في نهاية 2022 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، إن قدرة استيعاب مطار مشروع البحر الأحمر مليون راكب في السنة، وسيتم افتتاحه جزئيًا في نهاية 2022.

وأكد "باغانو" أن الافتتاح الكامل للمطار سيكون في 2023، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "في العلن" المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أنه تم بالفعل البدء في رصف مدرج المطار، مشيراً إلى توقيع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في المشروع، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

ونوه بأن المشروع يضم مستثمرين سعوديين وعالميين، وأنهم يجرون حاليًا العديد من المناقشات لإتمام صفقات تستهدف تطوير أصول المشروع.