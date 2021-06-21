تفعيل مناهج تعليم الموسيقى بمدارس وجامعات.. بدءًا من العام المقبل

الرياض - محمد عبدالله - تستعد وزارة الثقافة لتفعيل مناهج تعليم الموسيقى في المدارس بدءًا من العام المقبل، بالتشارك مع عدد من الجهات الرسمية.

ونقلت «العربية» عن مصادر لها قولها: إن تفعيل مناهج الموسيقى سيبدأ من المدارس الأهلية والعالمية وبعض الجامعات من خلال التصاريح التي ستصدرها وزارة الثقافة لتلك المنشآت.

وكانت وزارة الثقافة قد اتفقت مع وزارة التعليم في نوفمبر 2019، قبل نحو عامين، على إدراج الثقافة والفنون، في مناهج التعليم العام والأهلي.

واتفقت الوزارتان على نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

كما تم الاتفاق على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، والاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.