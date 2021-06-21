«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت خلال الستة أعوام الماضية بإطلاق 372 صاروخًا باليستيًّا و659 طائرة مفخخة تجاه المملكة.

وأعلنت قيادة التحالف، في بيان لها، إحصاء محدثًا لإجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منذ بدء الأزمة، أي قبل 6 أعوام.

وقالت إن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي (372) صاروخًا، والطائرات المسيرة (659)، والزوارق المفخخة (75)، والألغام البحرية (205)، والمقذوفات (96292)، فيما بلغ إجمالي انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة (30527).