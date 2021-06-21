7 حقوق للمستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية

الرياض - محمد عبدالله - أوضح دليل حقوق المستهلك، أبرز سبعة حقوق كفلتها أنظمة التجارة بالمملكة للمستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية.

وشاركت وزارة التجارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، كشفت من خلاله حقوق المستهلكين خلال شراء الأجهزة الكهربائية.

حقوق المستهلك

وبيّن دليل المستهلك، أنه عند القيام بشراء الأجهزة الكهربائية، يحق للمشتري كتابة البيان التجاري للجهاز باللغة العربية، متضمنًا صحة المواصفات المكتوبة عن الجهاز.

وأشار الدليل إلى أنه كذلك يحق للمستهلك عند شراء الجهاز الكهربائي وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة كالمكيفات والثلاجات والغسالات، وعدم إزالتها قبل بيع الجهاز، بالإضافة لوجود بطاقة توضيح سعر الجهاز.

وكشف دليل الذي شاركته الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب كذلك إفصاح الوكيل بكتابة واضحة عن أي عيوب أو تغيير في الجهاز الإلكتروني.

كما يحق للمستهلك الحثول على وثيقة موقعة من الوكيل تبين موعد تسلم الجهاز والتزامات الوكيل في حال تأخير التسليم.

وشدد دليل المستهلك، على أهمية توضيح للمشتري سياسة الوكيل في توفير قطع الغيار والصيانة والضمان.

استبدال أو استرجاع

من جهتها، بينت جمعية حماية المستهلك، أنه في حالة وجود عيب في جهاز مشمول بضمان المنتج يحق للمشتريا لحق في الحصول على جهاز بديل جديد بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل.

وأشارت الجمعية إلى أنه يجب على إذا لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكرر أو أكثر في الجهاز، فللمستهلك الحق استبدال الجهاز أو الحصول على قيمته وقت الشراء بشرط أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من الجهاز أو التأثير في قيمته السوقية أو سلامة استعماله.

كما يشترط للاسترجاع والاستبدال، أن يستنفذ الوكيل محاولتين لإصلاح عيب الجهاز المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح مدة تزيد على (15) يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

كذلك يشترط، في حالة اختيار المستهلك الحصول على سلعة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات السلعة الأصل، فعليه أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو يحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينة وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

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