«الداخلية» تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الرياض - محمد عبدالله - دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين «لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود»، بالاتصال على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب كل من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال.

وأشارت إلى أن العقوبات تتضمن -كذلك- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، مؤكدة أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.