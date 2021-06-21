نيابة عن ولي العهد.. الرويلي يرعى حفل تخريج الضباط الجامعيين

الرياض - محمد عبدالله - نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين، بأفرع القوات المسلحة، ورئاسة الحرس الملكي.

وكان في استقباله، قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.

بدأ الحفل الخطابي المعد للمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف كلمةً بهذه المناسبة.

عقب ذلك استمع الرويلي إلى كلمة الخريجين، قبل أن يؤدي الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم، وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البِـياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.