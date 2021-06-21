جون باغانو: نتوقع افتتاح مشروع البحر الأحمر نهاية السنة الحالية

وكشف جون باغانو، في حديثه خلال برنامج في العلن على القناة السعودية الأولى، عن موعد الافتتاح والذي سيكون في نهاية السنة، وأن مشروع البحر الأحمر في مرحلته الأولى بلغت تكلفته الاجمالية 30 مليارا ريال، إلا أن العوائد متناسبة مع مستوى المخاطر الذي يفرضه هذا المشروع الضخم.
وأكد أن المشروع أعد بحيث يكون مدراً للأرباح، لافتاً إلى أن المشاريع التحويلية مثل مشروع البحر الأحمر تتطلب دعماً حكومياً، فالأمر شائع وليس مقتصراً على المملكة إذا نظرنا حول العالم تجد أن المشاريع التي تحاول الحكومة فيها أن تحقق منفعة اقتصادية.
وأوضح باغانو، أن العمل في اخر سنة تقريباً شمل بناء البنية التحتية لتمكين البدء في أعمال الإنشاء، حيث بدأنا في تشييد فندقين أو ثلاثة في الحقيقة أثنان منها سيتم تصنيعهما في سويسرا، واخترناها من ين كل الأماكن لأن الفندقين مصنوعان من الخشب بهياكل بالغة التعقيد، وسيكون التسليم الأول لهما في الأول من يوليو هذا العام، كما بدأن العمل على مشروع الكثبان الجنوبية وهو مشروعنا الصحراوي.
كما نوّه أن قدرة استيعاب مطار مشروع البحر الأحمر مليون راكب في السنة، وسيتم افتتاحه جزئيًا في نهاية 2022 والافتتاح الكامل في 2023.
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