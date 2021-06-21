معالجة التشوه البصري

أوصت وكالة المشاريع في أمانة الأحساء، أمس بعدد من الحلول المستدامة لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مدن وقرى ومراكز الأحساء، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الأمانة.

وشددت الوكالة على إزالة المظلات العشوائية في المحاور والمواقع الرئيسية، واستبدالها بزراعة أشجار الظل، وكذلك إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، واستبدال الحواجز الخرسانية في تحويلات الطرق إلى حواجز بلاستيكية، مع تحسين واجهات القطاعات الحكومية والمواقع الرئيسية.

كذلك دعت إلى إلزامية القطاعين العام والخاص بمعالجة التشوه البصري الناتج عن تنفيذ أعمال الصيانة للقطاع ذاته أو للمستفيدين.