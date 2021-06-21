وشددت الوكالة على إزالة المظلات العشوائية في المحاور والمواقع الرئيسية، واستبدالها بزراعة أشجار الظل، وكذلك إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، واستبدال الحواجز الخرسانية في تحويلات الطرق إلى حواجز بلاستيكية، مع تحسين واجهات القطاعات الحكومية والمواقع الرئيسية.
كذلك دعت إلى إلزامية القطاعين العام والخاص بمعالجة التشوه البصري الناتج عن تنفيذ أعمال الصيانة للقطاع ذاته أو للمستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.