رفع المستوى
وأعلنت الوزارة عن مراكز الدعم التعليمي الصيفية -عن بُعد- عبر منصة «مدرستي»، لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وسيكون التسجيل فيها متاحاً في المدارس، التي تم اختيارها من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، لرفع مستوى الطلاب التعليمي، في المواد الرئيسة «القرآن الكريم-اللغة العربية-الرياضيات-العلوم»، وبناء وتعزيز مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المعتدلة والفاعلة في مجتمعها.
الأنشطة الممنهجة
وأتاحت الوزارة للطلاب والطالبات في التعليم العام، الاستفادة من برنامج النشاط الصيفي «نشاطي» هذا العام، الذي يقدم لهم العديد من الأنشطة الممنهجة والمتنوعة، خلال فترة الصيف وفق خطة زمنية، بهدف استثمار وشغل أوقاتهم، وصقل مواهبهم، بما هو مفيد في قالب ترفيهي وتنافسي، إلى جانب تنمية قدراتهم ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة، والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز المكتسبات التربوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب في الإجازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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