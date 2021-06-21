مطورون تنظم الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي بجازان

أقامت جمعية «مطورون» الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي للجمعيات المشاركة في منطقة جازان، برعاية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون المهندس حازم الحازمي، حيث رحب براعي الحفل المهندس سليمان الهويسين مدير عام الإِشراف الفني على الجمعيات في الوزارة، والحضور.

وتحدث الحازمي عن البرنامج والجمعيات المشاركة والمتنوعة من جميع المحافظات والتخصصات والذي نفذه بنجاح شريك جمعية «مطورون» شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة، وكان لمخرجاته الأُثر في تحسين قدرات العاملين وتطوير الممارسات في الجمعيات.

وأوضح الهويسين أن القطاع غير الربحي اليوم جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة والذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتنمية.

كما شهد الحفل عرض فيلم مرئي عن البرنامج رصد فيه انطباعات بعض الجمعيات المشاركة والأنشطة التي تم تنفيذها.

وفي الختام، قام راعي الحفل بتكريم الجمعيات المشاركة والمستشارين الفنيين في البرنامج، كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون درعًا تذكاريًا لراعي الحفل.