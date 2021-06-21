حملة لإزالة المطبات غير النظامية في العاصمة

خرائط معتمدة
تتعرف الفرق الميدانية في أمانة منطقة الرياض على المطبات غير النظامية من خلال مطابقة موقع المطب مع الخرائط المعتمدة لدى الأمانة، والصادرة من إدارة هندسة المرور، في الوقت الذي تباشر فيه بلاغات السكان المتصلة بالمطبات العشوائية، وتباشر أعمال إزالتها وإعادة السفلتة، لتستعيد الطرق انسيابيتها في الحركة المرورية.
إعاقة السير
حددت الأمانة أبرز سمات المطبات غير النظامية، ومنها عدم مطابقتها مستويات الارتفاع والانخفاض المحددة نظاما، ووضعها في مواقع لا تتناسب مع المعايير المطبقة، إلى جانب استخدام مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في إنشائها.
وبيّنت أمانة الرياض أن حملتها المكثفة مستمرة طيلة العام، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بالأنظمة والتعليمات، وعدم استحداث أي مطبات عشوائية من شأنها إعاقة سير المركبات والإضرار بها، والتأثير المباشر على جودة وكفاءة الطرق، التي يتم تنفيذها وفق مواصفات ومعايير محددة.
برامج ومشاريع
تأتي حملة إزالة المطبات غير النظامية متماشية مع البرامج والمشاريع التي تنفذها أمانة منطقة الرياض بهدف تطوير الطرق واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات سهولة التنقل داخل المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية فيها، حفاظا على سلامة سالكيها وراحتهم.
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