السعودية | بعد قرار الشؤون الإسلامية.. صور توثق عودة المصاحف لمساجد المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

وثقت صور عودة المصاحف مرة أخرى إلى مساجد المملكة بعد نحو عام من قرار رفعها، إنفاذاً للتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ أمس (الأحد).

يُشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية أصدر تعميماً يقضي بتحديث كل البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.