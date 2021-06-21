شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" رافقت الحملة.. 7 فرق ميدانية تمشط أسواق ومتاجر الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت 3 جهات حكومية، حملة موسعة لمواجهة مخالفات الباعة بالمنطقة المركزية بحي السوق بالدمام «سيكو»، شملت زيارة 192 منشأة تجارية وصحية، وأسفرت عن غلق 31 منشأة، وإزالة 12 بسطة عشوائية، وإتلاف 41 كيلو تبغ، إضافة إلى زيارة 73 مسكنا للعمال.

3 جهات حكومية

ورافقت ”الخليج 365” الحملة التي نفذتها بلدية وسط الدمام، وبالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام ووزارة الصحة، بعد صلاة المغرب أمس، واستمرت 3 ساعات متواصلة. وهدفت إلى التأكد من تطبيق المنشآت جميع الإجراءات الاحترازية، من خلال تشكيل 7 فرق، لزيارة أكبر عدد من المراكز التجارية.

وأكدت البلدية استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والباعة الجائلين، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ورصد المخالفات، وتطبيق الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على نشر التوعية الصحية من أجل المحافظة على صحة المستهلكين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.

مخالفات وقائية

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن الحملة مستمرة لمدة أسبوعين كاملين، مشيرا إلى أن المخالفات شملت عدم ارتداء الكمامات والتزاحم داخل المحلات، وكذلك عدم تفعيل تطبيق توكلنا. وقال إن الحملة شملت مساكن العمالة، والبسطات، وباعة الافتراش، والمطاعم، والمحلات، والمنشآت، وكل ما يقدم خدمات للمواطنين، وذلك للتأكيد على تطبيق والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، من ارتداء الكمام، وتحقيق التباعد، ووجود المعقمات، وفحص درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، وذلك ليس فقط مقتصرا على العاملين بالأسواق بل يشمل أيضا المستهلكين.

نشر التوعية

وأضاف «الشمري» إن بلدية وسط الدمام تشرف على ما يقرب من 24 ألف منشأة صحية وتجارية وغيرها، مؤكدا المضي في إطلاق الحملات على الأسواق ومراقبة منافذ البيع والباعة الجائلين؛ لضبط المخالفات وفرض الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية على الرقابة الذاتية، من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية من أجل المحافظة على صحة المستهلكين.

حملات دورية

يذكر أن المنطقة المركزية «سيكو» تشهد حملات دورية من الجهات ذات العلاقة، وكان آخرها مساء الجمعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة التقيد بالاحترازات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من ظاهرة الافتراش.