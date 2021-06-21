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البحرين: نتضامن وندعم بشكل كامل السعودية للدفاع عن أمنها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

البحرين: نتضامن وندعم بشكل كامل السعودية للدفاع عن أمنها

أشادت بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية.

تضامن: 

وأكدت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها أمس موقفها المتضامن مع المملكة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

يقظة وبسالة: 

وأشادت بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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