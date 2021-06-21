البحرين: نتضامن وندعم بشكل كامل السعودية للدفاع عن أمنها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية.

تضامن:

وأكدت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها أمس موقفها المتضامن مع المملكة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

يقظة وبسالة:

وأشادت بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

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