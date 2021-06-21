شكرا لقرائتكم إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21 إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إغلاق مجمعين تجاريين لقطع الغيار وزينة السيارات. سبب الإغلاق: وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن إغلاق المجمعين يأتي نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا. كما نشرت أمانة المدينة المنورة لقطات تبين عملية إغلاق المجمعين المخالفين.

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