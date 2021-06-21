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إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إغلاق مجمعين تجاريين لقطع الغيار وزينة السيارات.

سبب الإغلاق: 

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن إغلاق المجمعين يأتي نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لـ فيروس .

كما نشرت أمانة المدينة المنورة لقطات تبين عملية إغلاق المجمعين المخالفين.

إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة - متابعات الخليج 365 إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة - متابعات الخليج 365 إغلاق مجمعين تجاريين لقطع غيار السيارات في المدينة المنورة - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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