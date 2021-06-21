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شكرا لقرائتكم إمارة الباحة تحذر العابثين بمقدرات الحياة الفطرية: العقاب رادع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21
وأكدت إمارة الباحة أن من يفعلون ذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المُقررة.
إمارة الباحة تحذر العابثين بمقدرات الحياة الفطرية: العقاب رادع
حذرت من الصيد الجائر والقتل المُتعمد للحيوانات النادرة
متابعات الخليج 365 - الباحة
توعدت إمارة منطقة الباحة جميع العابثين بمقدرات الحياة الفطرية بالملاحقة والعقاب الرادع.
تحذير:
كما حذرت الإمارة من الصيد الجائر والقتل المُتعمد للحيوانات النادرة والمُهددة بالانقراض، والتي تبذل المملكة جهودًا كبيرة في إعادة توطينها والعمل على تكاثرها.
عقاب رادع:
وأكدت إمارة الباحة أن من يفعلون ذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المُقررة.
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