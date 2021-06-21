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إمارة الباحة تحذر العابثين بمقدرات الحياة الفطرية: العقاب رادع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

إمارة الباحة تحذر العابثين بمقدرات الحياة الفطرية: العقاب رادع

حذرت من الصيد الجائر والقتل المُتعمد للحيوانات النادرة

متابعات الخليج 365 - الباحة

توعدت إمارة منطقة الباحة جميع العابثين بمقدرات الحياة الفطرية بالملاحقة والعقاب الرادع.

تحذير: 

كما حذرت الإمارة من الصيد الجائر والقتل المُتعمد للحيوانات النادرة والمُهددة بالانقراض، والتي تبذل المملكة جهودًا كبيرة في إعادة توطينها والعمل على تكاثرها.

عقاب رادع: 

وأكدت إمارة الباحة أن من يفعلون ذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المُقررة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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