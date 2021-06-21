إمارة الباحة تحذر العابثين بمقدرات الحياة الفطرية: العقاب رادع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الباحة

توعدت إمارة منطقة الباحة جميع العابثين بمقدرات الحياة الفطرية بالملاحقة والعقاب الرادع.

تحذير:

كما حذرت الإمارة من الصيد الجائر والقتل المُتعمد للحيوانات النادرة والمُهددة بالانقراض، والتي تبذل المملكة جهودًا كبيرة في إعادة توطينها والعمل على تكاثرها.

عقاب رادع:

وأكدت إمارة الباحة أن من يفعلون ذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المُقررة.

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