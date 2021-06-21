، بلدية رجال ألمع تباشر صيانة الطرق المتضررة من هطول الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آل مصمع": استنفار الجهود ومباشرتها على الفور وإزالة أسبابها

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة الأضرار التي خلفتها الأمطار التي هطلت على المحافظة وفتح الطرق التي أُغلقت بفعل المخلفات ما أدى إلى إعاقة حركة السير، حيث تم إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد "سعيد بن علي آل مصمع" رئيس البلدية أنه تم تلقي أكثر من 7 بلاغات حتى الآن عن إغلاقات للطرق في عددٍ من المواقع بسبب الأمطار، حيث تم استنفار الجهود ومباشرتها على الفور وإزالة أسبابها بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي"، مبينًا أن البلدية سخرت كل إمكاناتها من معدات وكوادر بشرية لإعادة الحياة لطبيعتها في تلك الأماكن المتضررة وتم إعادة فتح الطرق المغلقة وصيانتها مما تعرضت له من أضرار، بالإضافة إلى صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للمراكز والقرى والأحياء.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي طارئ على رقم البلاغات الموحد 940.