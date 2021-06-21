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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من الجهات المختصة لجميع منسوبي الرئاسة والعاملين في الحرمين الشريفين، وذلك استعدادًا لموسم الحج لهذا العام، حتى يكون موسمًا صحيًا وآمنًا.
وتفصيلاً، أوضح "السديس" أن منسوبي الرئاسة بذلوا جهودًا مميزة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة في خدمة الزوار والمعتمرين خلال المدة الماضية.
وأوصى عموم العاملين وقاصدي الحرمين الشريفين بسرعة المبادرة في أخذ اللقاحات والتحصين ضد هذا المرض، والالتزام بالإجراءات الصحية، وذلك بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي والمكاني وعدم التجمعات، والحرص على التعقيم وغسل اليدين.
ودعا الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يجعل هذا الحج حجًا مميزًا ، ينعم فيه حجاج بيت الله الحرام بالسكينة والطمأنينة، إنه ولي ذلك والقادرعليه.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:43 AM
نوه بحرص القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة في خدمة الزوار والمعتمرين"السديس" يؤكد استمرار تقيد العاملين بالحرمين بالاحترازات استعدادًا لموسم الحج
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من الجهات المختصة لجميع منسوبي الرئاسة والعاملين في الحرمين الشريفين، وذلك استعدادًا لموسم الحج لهذا العام، حتى يكون موسمًا صحيًا وآمنًا.
وتفصيلاً، أوضح "السديس" أن منسوبي الرئاسة بذلوا جهودًا مميزة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة في خدمة الزوار والمعتمرين خلال المدة الماضية.
وأوصى عموم العاملين وقاصدي الحرمين الشريفين بسرعة المبادرة في أخذ اللقاحات والتحصين ضد هذا المرض، والالتزام بالإجراءات الصحية، وذلك بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي والمكاني وعدم التجمعات، والحرص على التعقيم وغسل اليدين.
ودعا الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يجعل هذا الحج حجًا مميزًا ، ينعم فيه حجاج بيت الله الحرام بالسكينة والطمأنينة، إنه ولي ذلك والقادرعليه.
، "السديس" يؤكد استمرار تقيد العاملين بالحرمين بالاحترازات استعدادًا لموسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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