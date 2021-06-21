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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتنصيب الشيخ عبدالله بن سعد بن سعد آل عريعر شيخاً لقبائل آل حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب خلفاً لوالده سعد بن سعد آل عريعر المتوفي رحمه الله.
وبهذه المناسبة، عبر الشيخ عبدالله سعد بن سعد آل عريعر عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الثقة الغالية.
كما قدم "آل عريعر" شكره لمحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي.
وتبارك أسرة آل عريعر للشيخ عبدالله على هذه الثقة، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة دينه ووطنه.
"آل عريعر" شيخاً لقبائل آل حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتنصيب الشيخ عبدالله بن سعد بن سعد آل عريعر شيخاً لقبائل آل حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب خلفاً لوالده سعد بن سعد آل عريعر المتوفي رحمه الله.
وبهذه المناسبة، عبر الشيخ عبدالله سعد بن سعد آل عريعر عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الثقة الغالية.
كما قدم "آل عريعر" شكره لمحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي.
وتبارك أسرة آل عريعر للشيخ عبدالله على هذه الثقة، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة دينه ووطنه.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:31 AM
صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتنصيب الشيخ عبدالله بن سعد بن سعد آل عريعر شيخاً لقبائل آل حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب خلفاً لوالده سعد بن سعد آل عريعر المتوفي رحمه الله.
وبهذه المناسبة، عبر الشيخ عبدالله سعد بن سعد آل عريعر عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الثقة الغالية.
كما قدم "آل عريعر" شكره لمحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي.
وتبارك أسرة آل عريعر للشيخ عبدالله على هذه الثقة، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة دينه ووطنه.
، "آل عريعر" شيخاً لقبائل آل حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب ،
المصدر : الخليج 365
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