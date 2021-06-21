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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت جمعية "مطورون" الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي للجمعيات المشاركة في منطقة جازان، برعاية كريمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون المهندس حازم الحازمي، حيث رحب براعي الحفل المهندس سليمان الهويسين مدير عام الإِشراف الفني على الجمعيات في الوزارة، والحضور الكرام.
وتحدث "الحازمي" عن البرنامج والجمعيات المشاركة والمتنوعة من جميع المحافظات والتخصصات، والذي نفذه بنجاح شريك جمعية "مطورون" شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة، وبفضل الله كان لمخرجاته الأثر في تحسين قدرات العاملين وتطوير الممارسات في الجمعيات.
كما وجه المهندس الحازمي، شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لرعايتها مثل تلك البرامج التي لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.
من جانبه، أشاد راعي الحفل المهندس سليمان بن فهد الهويسين في كلمته، بدور جمعية "مطورون" بمتابعة تنفيذ البرنامج وفق الأهداف والخطة الزمنية مع الجمعيات المشاركة والمخرجات التي تحققت في تأسيس التميز المؤسسي.
وأوضح أن القطاع غير الربحي اليوم جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة، والذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وشهد الحفل عرض فيلم مرئي عن البرنامج رصد فيه انطباعات بعض الجمعيات المشاركة والأنشطة التي تم تنفيذها.
وفي الختام، كرم راعي الحفل الجمعيات المشاركة والمستشارين الفنيين في البرنامج، كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "مطورون" درعاً تذكارياً لراعي الحفل.
بالصور.. "مطورون" تنظم الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي بـ"جازان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
أقامت جمعية "مطورون" الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي للجمعيات المشاركة في منطقة جازان، برعاية كريمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون المهندس حازم الحازمي، حيث رحب براعي الحفل المهندس سليمان الهويسين مدير عام الإِشراف الفني على الجمعيات في الوزارة، والحضور الكرام.
وتحدث "الحازمي" عن البرنامج والجمعيات المشاركة والمتنوعة من جميع المحافظات والتخصصات، والذي نفذه بنجاح شريك جمعية "مطورون" شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة، وبفضل الله كان لمخرجاته الأثر في تحسين قدرات العاملين وتطوير الممارسات في الجمعيات.
كما وجه المهندس الحازمي، شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لرعايتها مثل تلك البرامج التي لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.
من جانبه، أشاد راعي الحفل المهندس سليمان بن فهد الهويسين في كلمته، بدور جمعية "مطورون" بمتابعة تنفيذ البرنامج وفق الأهداف والخطة الزمنية مع الجمعيات المشاركة والمخرجات التي تحققت في تأسيس التميز المؤسسي.
وأوضح أن القطاع غير الربحي اليوم جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة، والذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وشهد الحفل عرض فيلم مرئي عن البرنامج رصد فيه انطباعات بعض الجمعيات المشاركة والأنشطة التي تم تنفيذها.
وفي الختام، كرم راعي الحفل الجمعيات المشاركة والمستشارين الفنيين في البرنامج، كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "مطورون" درعاً تذكارياً لراعي الحفل.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:09 AM
أقامت جمعية "مطورون" الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي للجمعيات المشاركة في منطقة جازان، برعاية كريمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون المهندس حازم الحازمي، حيث رحب براعي الحفل المهندس سليمان الهويسين مدير عام الإِشراف الفني على الجمعيات في الوزارة، والحضور الكرام.
وتحدث "الحازمي" عن البرنامج والجمعيات المشاركة والمتنوعة من جميع المحافظات والتخصصات، والذي نفذه بنجاح شريك جمعية "مطورون" شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة، وبفضل الله كان لمخرجاته الأثر في تحسين قدرات العاملين وتطوير الممارسات في الجمعيات.
كما وجه المهندس الحازمي، شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لرعايتها مثل تلك البرامج التي لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.
من جانبه، أشاد راعي الحفل المهندس سليمان بن فهد الهويسين في كلمته، بدور جمعية "مطورون" بمتابعة تنفيذ البرنامج وفق الأهداف والخطة الزمنية مع الجمعيات المشاركة والمخرجات التي تحققت في تأسيس التميز المؤسسي.
وأوضح أن القطاع غير الربحي اليوم جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة، والذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وشهد الحفل عرض فيلم مرئي عن البرنامج رصد فيه انطباعات بعض الجمعيات المشاركة والأنشطة التي تم تنفيذها.
وفي الختام، كرم راعي الحفل الجمعيات المشاركة والمستشارين الفنيين في البرنامج، كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "مطورون" درعاً تذكارياً لراعي الحفل.
، بالصور.. "مطورون" تنظم الحفل الختامي لبرنامج تأسيس التميز المؤسسي بـ"جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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