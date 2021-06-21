محمد بن مسعود - الدمام - بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة والرماية غير المباشرة تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.

ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

استمرار مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-21 تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.

ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:01 AM بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة والرماية غير المباشرة بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة والرماية غير المباشرة تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.

ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

، استمرار مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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