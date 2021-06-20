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نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -, رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين، بأفرع القوات المسلحة، ورئاسة الحرس الملكي.

نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين - متابعات الخليج 365

تفاصيل الحفل: 

وكان في استقبال معاليه، معالي قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.

وبدأ الحفل الخطابي المعد للمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف كلمةً بهذه المناسبة، عقب ذلك استمع الرويلي إلى كلمة الخريجين، قبل أن يؤدي الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين - متابعات الخليج 365

صور تذكارية:

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

حضر الحفل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البِـياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين - متابعات الخليج 365 نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين - متابعات الخليج 365 نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين - متابعات الخليج 365 نيابة عن ولي العهد .. الفريق الرويلي يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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