السديس: مستمرون في الإجراءات الوقائية لجميع العاملين استعدادًا لموسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من الجهات المختصة لجميع منسوبي الرئاسة والعاملين في الحرمين الشريفين؛ وذلك استعدادًا لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام؛ حتى يكون موسمًا صحيًّا وآمنًا.

جهود مميزة:

وأضاف السديس أن منسوبي الرئاسة ولله الحمد بذلوا جهودًا مميزة خلال موسم رمضان المبارك، وهذا ما انعكس إيجابًا في نجاح الموسم وتميزه وخلوه من هذه الجائحة التي عصفت ببلدان عديدة، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة في خدمة الزوار والمعتمرين خلال الفترة الماضية.

وأوصى الرئيس العام عموم العاملين وقاصدي الحرمين الشريفين بسرعة المبادرة في أخذ اللقاحات والتحصين ضد هذا المرض والالتزام بالإجراءات الصحية، وذلك بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي والمكاني وعدم التجمعات والحرص على التعقيم وغسل اليدين. ودعا معالي الدكتور السديس الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يجعل هذا الحج حجًّا مميزًا، ينعم فيه حجاج بيت الله الحرام بالسكينة والطمأنينة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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