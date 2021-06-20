الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

أيام هذا الأسبوع الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في السنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تكون أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في السنة.

نهار طويل:

ولفت الزعاق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع أن تكون أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في السنة على الإطلاق، وفي نهاية الأسبوع يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر الأخذ ستة شهور.

وتابع أن طول النهار سيكون قرابة (14) ساعة في جل الدول العربية.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

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