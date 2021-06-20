شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20
وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط
محاولات تعمد مستمرة من الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن هناك محاولات تعمد مستمرة من الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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