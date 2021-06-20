اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف أن هناك محاولات تعمد مستمرة من الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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