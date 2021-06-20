المساهمون يوافقون على بنود الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوافة

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جاء ذلك بهدف تحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة للانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بوعي المساهمين والمساهمات في دعم التحول النوعي والتاريخي لشركات أرباب الطوافة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعـد إحدى التحولات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة تجويد الخدمات والارتقاء بقطاع
الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات.
وأكد بأن الجلسات الثانية للجمعيات التأسيسية والتي سيتم فيها ترشيح أعضاء مجالس الإدارات وانتخابهم ستعقد خلال الأسبوع الجاري.
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