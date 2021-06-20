شكرا لقرائتكم خبر المساهمون يوافقون على بنود الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت مؤسسات أرباب الطوافة التسع الجلسات الأولى لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوافة التي تم فيها مناقشة المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة، وقد تم الموافقة على جميع بنود الجمعيات من قبل المساهمين.

جاء ذلك بهدف تحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة للانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بوعي المساهمين والمساهمات في دعم التحول النوعي والتاريخي لشركات أرباب الطوافة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعـد إحدى التحولات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة تجويد الخدمات والارتقاء بقطاع

الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات.

وأكد بأن الجلسات الثانية للجمعيات التأسيسية والتي سيتم فيها ترشيح أعضاء مجالس الإدارات وانتخابهم ستعقد خلال الأسبوع الجاري.