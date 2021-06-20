شكرا لقرائتكم خبر 10 أعمال مدنية وإنشائية لمخيمات عرفات تسبق وصول الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت إحدى الشركات المتخصصة عددا من المواصفات والمقاييس لأعمال تركيب الخيام وهياكلها والبنية التحتية الموقتة لإسكان الحجاج بمشعر عرفات في حج هذا العام 1442 بمساحة 380000 م 2 قابلة للزيادة أو النقصان، وشملت 10 أعمال مدنية وإنشائية للخيام منها الرفع المساحي للموقع العام للمشروع، وعمل ميزانية شبكية، تسوية الموقع العام بالردم والحفر، إضافة إلى عمل رشة لمكافحة النمل الأبيض.

كما حددت الشركة مواصفات ومقاييس متعلقة بتمديدات الشبكات الداخلية للكهرباء والإنارة بالمخيمات، وعمل لوحات التوزيع الفرعية والرئيسة والقواطع وإيصالها حتى محطات شركة الكهرباء على الحدود الخارجية، إضافة إلى تزويد المخيمات بمكيفات الهواء وأنظمة السلامة حسب متطلبات الدفاع المدني، مع المحافظة على الخدمات والبنية التحتية في نطاق المشروع.

الأعمال الإنشائية للخيام

1 الرفع المساحي للموقع العام للمشروع وعمل ميزانية شبكية.

2 تسوية الموقع العام بالردم والحفر مع الدك حتى الوصول إلى المناسيب والميول المطلوبة.

3 عمل رشة لمكافحة النمل الأبيض.

4 تقديم مخطط لتوزيع مجمعات الخيام وتفاصيل التوزيع للمخيمات الداخلية وتحديد الممرات مع الأخذ بالاعتبار أن تكون الخيام مساحتها 5 م ومضاعفاتها وحتى 20 م، وبحد أقصى 250 م 2 وارتفاع الجوانب 3 م بحد أقصى، وتكوين مخيمات لكل ألف حاج وفصلها بحوائط من الجبس بورد، مع عمل خيام خاصة بالخدمات حسب

فراغات المساحات المتاحة بمقاسات مختلفة، ويعتمد المخطط قبل البدء بالتنفيذ.

5 إنشاء مجمعات خيام مع الهياكل المعدنية وفق مخطط التوزيع المعتمد وحسب مواصفات الخيام والهيكل المطلوبة.

6 تأسيس وإنشاء قواعد للأعمدة الحديدية للخيام بالأبعاد مع عمل فرشة خرسانة للنظافة حسب التصاميم المعتمدة.

7 إنشاء جدار خرساني مسلح (بترة كهرباء).

8 إنشاء جدار (بترة) لتثبيت القاطع الرئيس عليها لكل مجمع خيام.

9إنشاء جدار( بترة )لكل خيمة بممرات مجمع الخيام لتثبيت القاطع الفرعي عليها.

10 ترحيل ناتج الحفر ومخلفات العمل إلى المقالب العمومية المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة والمحافظة الدائمة على نظافة الموقع.

الأعمال الكهربائية بمخيمات الحجاج بمشعر عرفات:

1 تأسيس شبكة التغذية الكهربائية لكل مجمع خيام بالمواصفات التالية لكل خيمة 5× 5 تشمل تأسيس مواسير ( PVC) من لوحة التوزيع الكهربائية الفرعية بعدد 4 مواسير، وعدد 2 ماسورة بين كل على أن تكون شبكة مواسير التغذية الكهربائية ممددة أسفل الأرضية بعمق حسب متطلبات الدفاع المدني مع وضع علبة توزيع مع غطاء.

2 تأمين وتركيب وتمديد ولحام كابلات التغذية الكهربائية للخيام داخل مواسير (PVC) من لوحة التوزيع الفرعية الكهربائية إلى علب نقطة التجميع بعدد 4 كابلات في كل خيمة.

3 تكون تمديدات الكابلات الكهربائية الرئيسة الخارجية للمخيمات أسفل الأرضيات مع وضع طبقة من الرمل أسفل وأعلى - الكابل وشريط تحذيري والدفن حتى منسوب الأرض الطبيعية حسب متطلبات الدفاع المدني.

4 تأمين وتوصيل ولحام الكابلات الكهربائية حسب الأحمال من الشركة السعودية للكهرباء إلى القاطع الرئيس لكل مجمع خيام، على أن تكون جميع الحفريات وما يشملها على سبيل المثال لا الحصر الكابلات، مع تأمين وتركيب القواطع الكهربائية مطابقة لشروط الدفاع المدني.

الأعمال الميكانيكية:

1 تأمين وتركيب وصيانة وحدات تكييف منفصلة حسب الوحدات المعتمدة مع جميع الاكسسوارات الخاصة بالتكييف بحيث - يكون التوزيع بمعدل 25 م2 لكل 5 طن، 5 م2 لكل طن على أن تكون المكيفات قابلة لاستبدال هواء الخيام وضمان وجود هواء نقي داخل المخيم ويتحمل درجات الحرارة العالية في فترة الظهيرة والظروف التشغيلية بالحج.

2 تأمين وتركيب طفايات حريق، ومعدات الأمن والسلامة حسب اشتراطات الدفاع المدني داخل الخيم وبالممرات.