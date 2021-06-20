السعودية | دفاعات السعودية تعترض مفخخة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

شكرا لقرائتكم دفاعات السعودية تعترض مفخخة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت الدفاعات السعودية، الأحد، مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو خميس مشيط.

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وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

تدمير 6 طائرات

وكانت القوات الجوية قد اعترضت السبت، ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية.

وأضاف التحالف أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا في الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

كما اعتبر أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وتصعيدها يعكس رفضها للحل السياسي.

قصف عشوائي

الجدير ذكره أن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبد مجلي كان أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن الدفاعات السعودية أسقطت 11 مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

من ميليشيا الحوثي (فرانس برس)

وأضاف أن الميليشيا تقصف بشكل عشوائي المناطق المدنية في مأرب بالصواريخ الباليستية.

إلى ذلك، عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.