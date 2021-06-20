- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر كيرماديك في نيوزيلندا.
وتفصيلاً، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا، فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 11:25 PM
لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر ماديةزلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر كيرماديك في نيوزيلندا.
وتفصيلاً، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا، فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
، زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.