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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء مساء اليوم الأحد، في مقر الغرفة اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة الجديدة والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة من عام 1442 هـ إلى 1446هـ، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأعضاء المعينين الأربعة، حيث تم من خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه بحضور ممثلي وزارة التجارة رضا الغامدي وفهد السليم.
وقد فاز بالتزكية وبناءً على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث حصل على منصب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن صالح الموسى للدورة الحادية عشرة 1442/1446هـ، وبالتزكية تم انتخاب محمد بن عبدالرحمن العفالق نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، وعباس بن عبدالكريم الصالح نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الإدارة.
وأعرب "الموسى" عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله في أن يتمكن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الأحساء للنهوض بقطاع المال والأعمال بالمنطقة، وخدمة القطاع الاقتصادي وبرامج التنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.
وأكد "الموسى" أن المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة وإسهاماتها في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية، ونوه الموسى بما تجده غرفة الأحساء من دعم واهتمام من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، ومحافظ الأحساء ما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.
فيما عبّر نائبا الرئيس العفالق والصالح عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مؤكدين أن المجلس يتطلع في خدمة كل ما من شأنه المساهمة في جعل الأحساء في مراكز متقدمة في كل القطاعات.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 11:12 PM
أعرب عن أمله في أن يتمكن المجلس من النهوض بقطاع المال والأعمال بالمنطقة"الموسى" رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء.. والعفالق والصالح نائبين للرئيس
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء مساء اليوم الأحد، في مقر الغرفة اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة الجديدة والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة من عام 1442 هـ إلى 1446هـ، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأعضاء المعينين الأربعة، حيث تم من خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه بحضور ممثلي وزارة التجارة رضا الغامدي وفهد السليم.
وقد فاز بالتزكية وبناءً على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث حصل على منصب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن صالح الموسى للدورة الحادية عشرة 1442/1446هـ، وبالتزكية تم انتخاب محمد بن عبدالرحمن العفالق نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، وعباس بن عبدالكريم الصالح نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الإدارة.
وأعرب "الموسى" عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله في أن يتمكن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الأحساء للنهوض بقطاع المال والأعمال بالمنطقة، وخدمة القطاع الاقتصادي وبرامج التنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.
وأكد "الموسى" أن المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة وإسهاماتها في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية، ونوه الموسى بما تجده غرفة الأحساء من دعم واهتمام من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، ومحافظ الأحساء ما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.
فيما عبّر نائبا الرئيس العفالق والصالح عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مؤكدين أن المجلس يتطلع في خدمة كل ما من شأنه المساهمة في جعل الأحساء في مراكز متقدمة في كل القطاعات.
، "الموسى" رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء.. والعفالق والصالح نائبين للرئيس ،
المصدر : الخليج 365
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