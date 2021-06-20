شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص في الموارد البشرية: توطين القيادات أهم من توطين المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مختص في الموارد البشرية والتدريب، إن توطين القيادات أهم من توطين المطاعم والمقاهي، موضحا: " أي قيادي أجنبي يجب أن يكون له نائب سعودي " .

وأشار المختص إلى أن توطين القيادات من المجالات الأكثر أهمية من توطين المطاعم والمقاهي وسيارات الآيس كريم.

ولفت: " أعطينا فرصة كبيرة للسعوديين للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات والشركات " ، مبينا: " الإدارة الوسطى في كثير من المنشآت والشركات تحول ما بين الإدارة العليا السعودية والإدارة الدنيا الخاصة بالسعوديين الذين يعملون بالتشغيل " .

وتابع: " الإدارة الوسطى في الشركات يشكلون حاجزا وعائقا في الوصول لصنع القرار ومساعدة السعوديين على التطوير والتدريب " .