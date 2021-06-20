شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الوهيبي " يوضح الحالة التي يخضع فيها أئمة المساجد للتأمينات الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، الحالة التي يخضع فيها أئمة المساجد للتأمينات الاجتماعية.

وأكد " الوهيبي " أن الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية لا يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يُخصم من رواتبهم للتأمينات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج " يا هلا " المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أنه من الممكن أن يخصم من رواتب الأئمة لصالح التأمينات إذا كانوا لا يتبعون وزارة الشؤون الإسلامية، وجرى توظيفهم من قبل شركة خاصة في المساجد التابعة لهذه الشركة.