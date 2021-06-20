شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الوهيبي: موظفو العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عن وضع " موظفين العقود المؤقتة " بعد قرار دمج التأمينات والتقاعد.

وقال نادر الوهيبي خلال حواره ببرنامج " ياهلا " : " وضع موظفين العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات " ، لافتا: " الحكومة استشعرت أن هذه الفئة ستضيع إذا لم يؤمن عليها لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بشمول أي شخص لا يخضع لنظام التقاعد المدني ويعمل في الحكومة أيا كان طبيعة عقده إلى التأمينات الاجتماعية، وتسجيلهم لا يغير في نوع العقد المتفق فيه مع العامل " .

وعن مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج، أشار إلى أن الأنظمة لن تتأثر بقرار الدمج وكان باستطاعة الشخص أن يعمل في قطاع التقاعد المدني ويتقاعد منه مبكرا ثم يلتحق بوظيفة في التأمينات ويتقاعد ويأخذ منه راتب ومعاش من الجهتين ، مؤكدا أن قرار الدمج لن يؤثر على من يتقاضى راتبين بأي حال من الأحوال.