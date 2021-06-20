شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " : التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

ووجه " مغرد " تساؤل لـ " الجوزات " مفاده: " عائلة مقيم انتهت تأشيرة الخروج والعودة وانتهت صلاحية الإقامة ومازالوا خارج المملكة.. هل من الممكن عمل خروج نهائي لهم وهل فيه رسوم مرافقين؟ " .

وردت " الجوازات " قائلة: " التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، علماً أنه يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية " .