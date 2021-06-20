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" الجوازات " : التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

ووجه " مغرد " تساؤل لـ " الجوزات " مفاده: " عائلة مقيم انتهت تأشيرة الخروج والعودة وانتهت صلاحية الإقامة ومازالوا خارج المملكة.. هل من الممكن عمل خروج نهائي لهم وهل فيه رسوم مرافقين؟ " .

وردت " الجوازات " قائلة: " التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، علماً أنه يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية " .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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